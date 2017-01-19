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Мелани Трамп станет первой леди Америки, родившейся за ее пределами (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7897/52_main.1484822648.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/52_tn.1484822648.jpg Мир Жена Дональда Трампа во время избирательной кампании мужа уже заявила о своих приоритетах

Мелани Трамп станет первой леди Америки, родившейся за ее пределами (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 12:42

Жена Дональда Трампа во время избирательной кампании мужа уже заявила о своих приоритетах


Уже завтра Мелани Трамп официально станет первой леди страны. И первой женой президента США, родившейся за пределами этого государства. Бывшая модель из Словении до сих пор говорит на английском с акцентом. И обещает продолжить традиции своих влиятельных предшественников.

Элеонора – верная жена Франклина Рузвельта и его неизменная правая рука. Из-за невероятного авторитета ее называли даже первой леди мира.

Жаклин Кеннеди – была в таком статусе лишь два года. Но именно она стала иконой стиля, который многие следует до сих пор.

Бетти Форд – также популярная первая леди. Поддерживала права женщин, заботилась о детях из бедных и неполных семей, часто посещала больницы.

"Меня спрашивают, как мне новый дом? Но я не считаю Белый дом своим домом. Потому что он принадлежит народу Соединенных Штатов Америки", – говорит Мелани.

Нэнси Рейган боролась с наркотиками, привлекая к кампании первых леди других государств.

Барбара Буш агитировала за просвещение. Была безразлична к телевидению, но любила книги. В конце концов, так же, как и ее невестка Лора Буш – бывшая учительница и библиотекарь.

Хиллари Клинтон стойко выдержала сексуальный скандал мужа с Моникой Левински и уверенно сделала собственную политическую карьеру. Ее кульминацией стала должность госсекретаря США, а впоследствии – и президентские выборы 2016-го.

За восемь лет любимицей соцсетей стала Мишель Обама – примерная жена и мать, и просто стильная женщина. Активно пропагандировала здоровую пищу и спорт.

Жена Дональда Трампа во время избирательной кампании мужа уже заявила о своих приоритетах.

"Мой муж верит в Америку и будет фантастическим президентом. Для меня служить этой стране также будет честью и привилегией. Я буду защищать права женщин и детей", – пообещала Мелани.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
США, Буш, клинтон, мишель обама, мелания трамп
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