Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Меланию Трамп сравнили с женой Гитлера http://www.segodnya.ua/img/article/7856/47_main.1483559739.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/47_tn.1483559739.jpg Мир Меланию Трамп сравнили с женой Гитлера в Instagram Dolce & Gabbana

Меланию Трамп сравнили с женой Гитлера

Сегодня, 21:55

Меланию Трамп сравнили с женой Гитлера в Instagram Dolce & Gabbana

Фото: @stefanogabbana
Фото: @stefanogabbana

Мелания Трамп, жена избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, появилась на вечеринке в честь празднования Нового года. Дизайнер бренда Стефано Габбана опубликовал фото Мелании в своем Instagram, на что пользователи заявили, что он "одевает Еву Браун", намекая на жену Гитлера, сообщает WWD.

На фотографии Мелания изображена в коктейльном платье от Dolce & Gabbana. Снимок сделан в поместье Мар-а-Лаго (Палм-Бич, штат Флорида). Разместив фото в своей социальной сети, Габбана написал под ним: DG Woman ("Женщина Dolce & Gabbana"), назвал Меланию Трамп красавицей, а ее критиков — невежами.

Один из пользователей в комментариях к снимку заявил: "Красавица она или нет, но разве одевать Еву Браун — это повод для гордости? Очень плохо". Смысл фразы в том, что, по мнению некоторых американцев, Дональд Трамп напоминает Гитлера.

Мелания Трамп — бывшая модель, дизайнер аксессуаров, жена Дональда Трампа. Трамп победил на президентских выборах 8 ноября 2016 года, его инаугурация пройдет 20 января в Вашингтоне.

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana основан в 1985 году модельерами Доменико Дольче и Стефано Габбаной, первый бутик открылся в 1986 году в Милане. Марка специализируется на выпуске одежды, аксессуаров, парфюмерии и косметики. Среди знаменитых поклонников бренда — Мадонна, Стинг, Кайли Миноуг, Наоми Кэмпбелл и другие знаменитости. Мелания Трамп часто появляется на публике — на официальных мероприятиях и на отдыхе — в одежде Dolce & Gabbana.
фото, дизайнер, платье, жена, трамп, пользователи, габбана, дональд трамп, мелания трамп

Вы сейчас просматриваете новость "Меланию Трамп сравнили с женой Гитлера". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Lenta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Мелания Трамп

Мелания Трамп пришла в церковь в слишком откровенном наряде

27 Декабря 2016, 07:37

Будущая первая леди не впервые попадает впросак из-за своего экстравагантного вкуса

Мир

Родители не хотят менять уклад жизни сына. Фото: AFP

Мелания Трамп не переедет в Белый дом - СМИ

21 Ноября 2016, 18:42

Супруга 45-го президента США останется жить в Нью-Йорке вместе с 10-летним сыном Бэрроном

Мир

Протесты против Дональда Трампа в США переросли в массовые беспорядки

11 Ноября 2016, 18:48

Активисты начали громить магазины, а копов забрасывали камнями

Мир

Мелания Трамп и Мишель Обама, фото CNN

Мишель Обама и Мелания Трамп встретились в Белом доме, пока их мужья проводили переговоры

11 Ноября 2016, 00:45

Нынешняя и будущая первые леди США не вышли к прессе

Мир

Меланья Трамп. Фото: AFP

На родине будущей первой леди США в Словении отпраздновали победу Трампа

10 Ноября 2016, 17:22

Менее года назад небольшой город Севница на востоке центральной части страны не был известен ни в Словении, ни за рубежом, теперь горожане гордятся Мелани Трамп

Мир

Мелания Трамп. Фото: facebook.com/MelaniaTrump

Жена Трампа умоляет простить его за оскорбления в адрес женщин

9 Октября 2016, 04:48

Мелания Трамп заявила, что у ее мужа есть сердце и ум лидера

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.