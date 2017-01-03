Мэнни Пакьяо хочет 20 миллионов за бой с осужденным чемпионом мира

Майкл Конц – советник 38-летнего филиппинца Мэнни Пакьяо – заявляет о том, что Пакьяо хочет гарантированный гонорар в размере $20 миллионов за бой против чемпиона WBC и WBO в первом полусреднем весе 29-летнего американца Теренса Кроуфорда.

В минувшем ноябре Пакьяо одержал победу над 27-летним американцем Джесси Варгасом, и за этот бой он получил чуть больше $6 миллионов – это самый маленький гонорар Пакьяо за последние 8 лет. У Пакьяо больше нет контракта с компанией Top Rank. Когда контракт был действующим, то согласно ему, филиппинец гарантировано получал за бой не менее $20 миллионов. Сейчас Пакьяо и Top Rank работают на разовой основе, подписывая отдельное соглашение на каждый бой.

"Если компания Top Rank хочет, чтобы Мэнни Пакьяо дрался с Кроуфордом, тогда будем драться с Кроуфордом, – говорит Конц. – Но мы хотим гарантировано $20 миллионов".

Вскоре глава Top Rank Боб Арум отправится на Филиппины, чтобы обсудить с Пакьяо следующий бой. Что касается боя с Кроуфордом, то здесь может быть загвоздка. В середине декабря Кроуфорд был приговорен к 53 дням тюремного заключения за порчу имущества в автосервисе, когда он отказался платить и сам снял машину с подъемника, сломав его. Отбывать заключение Кроуфорд пока еще не начал.