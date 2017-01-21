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Меркель напомнила Трампу об общих правилах http://www.segodnya.ua/img/article/7904/85_main.1485014174.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/85_tn.1485014174.jpg Мир Лидер ФРГ призвала нового президента США действовать сообща

Меркель напомнила Трампу об общих правилах

Сегодня, 18:19

Лидер ФРГ призвала нового президента США действовать сообща

Ангела Меркель. Фото: AFP
Ангела Меркель. Фото: AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала инаугурационную речь нового президента США Дональда Трампа, призвав его к совместным действиям на основе ранее принятых правил, передает Deutsche Welle.

"Я твердо убеждена в том, что у нас все сложится лучше, если мы будем действовать сообща, основываясь на общих ценностях и правилах", – заявила Меркель.

Призыв Меркель к действиям на основе общих договоренностей касался как сферы международной экономики, так и соглашений в рамках НАТО. Трамп не признает международные договоры о свободной торговле и критически отзывается о сотрудничестве под эгидой Североатлантического альянса, пишет издание.

"В ближайшие годы отношения в рамках трансатлантического партнерства будут не менее важны, чем раньше. Я буду над этим работать", – заверила канцлер ФРГ.

Она также добавила, что даже при наличии разных мнений можно всегда найти компромиссы, если относиться друг к другу с должным уважением.

Напомним, что Трамп официально вступил в должность президента США 20 января. Церемония инаугурации 45-го главы Белого дома сопровождалась массовыми протестами.
Германия, США, Меркель, дональд трамп, ценности, договоренности
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