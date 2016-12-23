Меркель прокомментировала смерть подозреваемого теракте на берлинской ярмарке

Все указывает на то, что террорист Анис Амри, который был застрелен в Милане в пятницу ночью, действительно был исполнителем теракта в Берлине, в результате которого погибли 12 человек. Об этом заявила журналистам в столице ФРГ канцлер Германии Ангела Меркель.

"Все указывает на то, что Анис Амри был тем, кто в понедельник вечером убил 12 человек на рождественском рынке на площади Брайтшайдплац и нанес ужасные ранения многим другим", – сказала Меркель.

Канцлер поручила властям ФРГ сделать выводы из теракта и подготовить поправки в законодательство.

"Я поручила министрам внутренних дел и юстиции совместно с ведомством канцлера, федеральными землями и коллегами из спецслужб проанализировать каждый аспект этого случая и представить результаты, – сказала глава кабмина. – Там, где есть потребность в изменении законодательства и мер безопасности, мы примем и воплотим необходимые шаги".

Она также пообещала привлечь к ответственности возможных соучастников теракта в Берлине.

"Со смертью подозреваемого расследование этого преступления не прекращено", – сказала Меркель.

Она напомнила, что встречалась накануне в Берлине с сотрудниками Ведомства по уголовным делам (BKA). "Я знаю, что они не успокоятся, пока не выяснят, кто знал о преступлении Амри, кто его, возможно, поддерживал и даже покрывал. И если есть другие виновные или соучастники, то мы привлечем их к ответу", – подчеркнула Меркель.

Как сообщалось, в результате теракта в германской столице в понедельник погибли 12 человек. Исламист угнал грузовик и въехал на нем на территорию рождественской ярмарки. Пока полиция не смогла задержать террориста.