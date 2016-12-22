Месси покинет "Барселону", если не выполнят его финансовые требования – СМИ

Продление контракта нападающего "Барселоны" Лионеля Месси с каталонским клубом не является само собой разумеющимся фактом. Об этом сообщили в программе Estudio Estadio на испанском телевидении.

В частности, было сказано, что Месси сказал одному из своих друзей среди футболистов, что перейдет в китайский клуб, если "Барселона" не будет платить ему столько, сколько он потребует..

Ранее сообщалось, что китайский клуб "Хэбэй Чайна Форчун" готов предложить Месси пятилетний контракт с зарплатой 100 млн евро в год.

Действующий контракт Месси с "Барселоной" в силе до лета 2018 года.