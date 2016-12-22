Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Месси покинет "Барселону", если не выполнят его финансовые требования – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7819/30_main.1482398579.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/30_tn.1482398579.jpg Мир Китайский клуб готов платить аргентинцу 100 млн евро в год

Месси покинет "Барселону", если не выполнят его финансовые требования – СМИ

Сегодня, 11:19

Китайский клуб готов платить аргентинцу 100 млн евро в год

Месси может уйти. Фото AFP
Месси может уйти. Фото AFP

Продление контракта нападающего "Барселоны" Лионеля Месси с каталонским клубом не является само собой разумеющимся фактом. Об этом сообщили в программе Estudio Estadio на испанском телевидении.

В частности, было сказано, что Месси сказал одному из своих друзей среди футболистов, что перейдет в китайский клуб, если "Барселона" не будет платить ему столько, сколько он потребует..

Ранее сообщалось, что китайский клуб "Хэбэй Чайна Форчун" готов предложить Месси пятилетний контракт с зарплатой 100 млн евро в год.

Действующий контракт Месси с "Барселоной" в силе до лета 2018 года.
футбол, Барселона, Лионель Месси

Вы сейчас просматриваете новость "Месси покинет "Барселону", если не выполнят его финансовые требования – СМИ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Лионель Месси. Фото AFP

"Барселона" предложит Месси самую большую зарплату в мире

20 Декабря, 16:52

Аргентинец может получать в каталонском клубе 35 млн евро в год

Футбол

Лионель Месси. Фото AFP

Лионель Месси - лучший бомбардир 2016 года

19 Декабря, 11:47

Аргентинец забил за "Барсу" 51 гол во всех соревнованиях

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.