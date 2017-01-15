Месут Озил признан лучшим игроком года в Германии

Футболист получает эту награду уже в пятый раз

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил назван игроком года в Германии.

28-летний хавбек набрал 54,5% голосов, опередив Тони Крооса ("Реал", 33,8%) и Йонаса Хектора ("Кельн", 4%).

Эту награду Озил завоевывает уже в пятый раз за последние 6 лет, начиная с 2011 года. Лишь в 2014 году он уступил Кроосу.