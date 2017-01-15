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Месут Озил признан лучшим игроком года в Германии http://www.segodnya.ua/img/article/7884/27_main.1484506361.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/27_tn.1484506361.jpg Мир Футболист получает эту награду уже в пятый раз

Месут Озил признан лучшим игроком года в Германии

Сегодня, 20:51

Футболист получает эту награду уже в пятый раз

Месут Озил - лучший в Германии. Фото AFP
Месут Озил - лучший в Германии. Фото AFP

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил назван игроком года в Германии.

28-летний хавбек набрал 54,5% голосов, опередив Тони Крооса ("Реал", 33,8%) и Йонаса Хектора ("Кельн", 4%).

Эту награду Озил завоевывает уже в пятый раз за последние 6 лет, начиная с 2011 года. Лишь в 2014 году он уступил Кроосу.
футбол, Арсенал Лондон, Месут Озил

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