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Метели и снегопады парализовали Европу – The Guardian http://www.segodnya.ua/img/article/7862/86_main.1483861626.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/86_tn.1483861626.jpg Мир Согласно прогнозам, некоторым странам ЕС стоит ждать еще больших похолоданий.

Метели и снегопады парализовали Европу – The Guardian

Сегодня, 10:01

Согласно прогнозам, некоторым странам ЕС стоит ждать еще больших похолоданий.

Снегопады вызвали хаос в Европе. Фото: 112 Украина
Снегопады вызвали хаос в Европе. Фото: 112 Украина

Сильные снегопады и низкие температуры заморозили движение на дорогах и в небе, парализовали переправы и отобрали жизни более десятка людей по всей Европе. Об этом сегодня пишет The Guardian, отмечая, что, по меньшей мере, 10 смертей было зафиксировано в Польше.

Местные власти сообщают, что только в пятницу жертвами непогоды стали 7 мужчин. Еще один 51-летний поляк задохнулся угарным газом от неисправного обогревателя. Температура воздуха в Польше упала до 20 градусов мороза в субботу. Согласно прогнозам, полякам стоит ждать еще больших похолоданий.

В Италии жертвами непогоды стали полдюжины бездомных, которые замерзли до смерти. В стране из-за метели отменены авиационные и железнодорожные рейсы, а также перекрыты дороги. Некоторым школам на юге Италии приказали не открываться в понедельник из-за снежных заносов. В Риме на площади Святого Петра замерзли фонтаны.

В Греции температура тоже упала до 7 градусов мороза. Ожидается, что сегодня она снизится до 10 градусов ниже нуля по Цельсию. В северных регионах страны закрыты некоторые автодороги из-за гололеда и снега.

Тем временем в Турции сильные снегопады парализовали Стамбул и заставили Turkish Airlines отменить 650 авиарейсов. Босфорский пролив тоже закрыт для движения товарных судов из-за непогоды. Турецкие СМИ сообщают, что в Стамбуле главные автодороги фактически превратились в парковки в пятницу. Сотни людей были вынуждены бросить свои автомобили и идти домой пешком из-за метелей и гололедицы на дорогах.

Тем временем, в Украине "Укрзалізниця" сообщает о задержках поездов по всем направлениям. По данным компании, с 8:00 6 января до 8:00 7 января в работе задействовано 7200 железнодорожников и 14 снегоуборочных машин.

Как сообщалось, в воскресенье, 8 января, по всей стране ожидаются сильные снегопады.
погода, Мороз, снег, Европа, метель

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Источник:

ZN.ua

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