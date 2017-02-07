Метеор пролетел над озером Мичиган в США (видео)

Сегодня, 11:32

Огненный шар зафиксировали камеры видеонаблюдения нескольких машин в штатах Висконсин и Иллинойс



Необычайно яркий метеор в ночь на понедельник пронесся над американским озером Мичиган, озарив небо сразу над несколькими штатами. Американское общество по наблюдению метеоров сообщает, что гость из космоса также был виден в штатах Индиана и Мичиган.

Агентство Ассошийэтед Пресс со ссылкой на местное метеорологическое бюро передает, что появление метеора сопровождалось сверхзвуковым хлопком, который потряс некоторые дома в регионе.

Смотрите также: Необычайно яркий метеор шокировал жителей Флориды Специалисты пока не установили, что произошло с метеором: предполагается, что небесное тело могло упасть в озеро или сгореть в атмосфере.
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