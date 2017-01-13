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Мэттис обещает Украине помощь в борьбе с РФ, если станет главой Пентагона http://www.segodnya.ua/img/article/7878/53_main.1484291876.png http://www.segodnya.ua/img/article/7878/53_tn.1484291876.png Мир Потенциальный министр обороны США намерен поддержать Украину в борьбе за суверенитет

Мэттис обещает Украине помощь в борьбе с РФ, если станет главой Пентагона

Сегодня, 09:18

Потенциальный министр обороны США намерен поддержать Украину в борьбе за суверенитет

Джеймс Мэттис. Фото: americanmilitarynews.com
Джеймс Мэттис. Фото: americanmilitarynews.com

Джеймс Мэттис собирается инициировать помощь Украине в противостоянии российской агрессии, если станет главой Пентагона, сообщает Интерфакс-Украина.

Он заявил, что собирается помочь Украине защитить свой суверенитет

"Я выступаю за оказание помощи Украине для поддержки ее суверенитета", – говорится в письменных ответах на вопросы Мэттиса, распространенных в сенате США.

Однако претендент на пост министра обороны США не стал раскрывать, как именно он собирается помогать Украине противостоять РФ, добавив, что предложит свой план новоизбранному президенту Дональду Трампу.

"Предпочел бы проинформировать об этом комитет в ходе закрытого заседания", – заявил Мэттис.

Также сообщалось, что Джеймс Мэттис видит угрозу для НАТО со стороны России. Он заявил, что Америке необходимо предпринять решительные шаги для обеспечения уверенной защиты.
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