Между РФ и Норвегией разгорается дипломатический скандал

Сегодня, 16:28

В норвежском ведомстве отметили, что Россия не выдала визы депутатам за поддержку Норвегией санкций ЕС против России

МИД Норвегии. Фото: telegraf.com.ua
МИД Норвегии. Фото: telegraf.com.ua

МИД Норвегии вызвал посла России Теймураза Рамишвили для того, чтобы выразить протест из-за отказа во въезде на территорию РФ депутатам парламента Норвегии. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Норвегии.

"Очень обидно, что некоторые члены парламентской комиссии по иностранным делам и комитета по обороне не смогли посетить Россию, несмотря на приглашение от руководителя комитета Совета Федерации по международным делам", – отметил глава ведомства Берге Бренде.

В МИД Норвегии подчеркнули, что считают "решение российской стороны необоснованным и неразумным" и призывают "найти решение, поскольку это касается официального приглашения".

Ведомство сообщает, что вызвало посла России, чтобы выразить протест и подчеркнули, что запланированный визит на 2-3 февраля визит норвежской парламентской делегации для встречи с российскими коллегами "способствовал бы улучшению диалога между парламентами".

Также в норвежском ведомстве отметили, что Россия не выдала визы депутатам за поддержку Норвегией санкций ЕС против России.

"Ограничительные меры с норвежской стороны оправданы нарушением Россией международного права в Украине", – говорится в заявлении.

Как сообщалось, Норвегия призывает избранного президента США Дональда Трампа сформулировать четкую и предсказуемую политику в отношении России как можно быстрее.
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Источник:

Украинская правда

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