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Международная федерация отменила дисквалификацию российских скелетонистов http://www.segodnya.ua/img/article/7864/5_main.1483896115.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/5_tn.1483896115.jpg Мир Четырем спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях

Международная федерация отменила дисквалификацию российских скелетонистов

Сегодня, 19:14

Четырем спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях

На трассе Елена Никитина. Фото Facebook
На трассе Елена Никитина. Фото Facebook

Международная федерация бобслея и скелетона позволила временно отстраненным российским скелетонистам Александру Третьякову, Елене Никитиной, Марии Орловой и Ольге Потылицыной участвовать в международных соревнованиях.

В заявлении федерации говорится, что информация из второй части доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена дает повод начать расследование совместно с Международным олимпийским комитетом о роли спортсменов в фальсификации или попытках фальсификации допинг-проб.

В то же время на данный момент нет достаточного количества доказательств виновности атлетов и оправданности их отстранения. В связи с этим федерация приняла решение об отмене дисквалификации российских спортсменов, которое не помешает проведению расследования.

Наказание было наложено на четырех российских спортсменов в связи с возможным нарушением антидопинговых правил 30 декабря 2016 года. 3 января 2017 года пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова заявила, что отстраненными скелетонистами оказались олимпийский чемпион 2014 года по скелетону Александр Третьяков, бронзовый призер ОИ в Сочи Елена Никитина, а также Ольга Потылицына и Мария Орлова.
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Источник:

Lenta.ru

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