МИД Молдовы отреагировал на открытие "представительства Приднестровья" в Москве

Сегодня, 19:57

В Кишиневе призвали власти России отказать Тирасполю ввиду нелигитимности представительства

Солдат в Приднестровье. Фото: wikipedia.org
Солдат в Приднестровье. Фото: wikipedia.org

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы считает незаконным открытие представительства Приднестровья (т.н."ПМР") в Москве. Об этом говорится в сообщении МИДЕИ.

"Молдавские власти с недоумением восприняли недавнее решение лидера Тирасполя Вадима Красносельского назначить "полномочного представителя" Приднестровья в Российской Федерации и открыть "представительство Приднестровья" в Москве. В связи с этим фактом МИДЕИ республики Молдова заявляет, что данное действие является незаконным и нелегитимным, учитывая, что это противоречит как Конституции республики, так и принципам и общепринятым нормам международного права", – говорится в сообщении МИДЕИ.

В документе подчеркивается, что внешнеполитическое ведомство Молдовы ожидает, что "власти РФ не дадут хода ходатайству Тирасполя" и таким образом подтвердят взятое на себя обязательство соблюдать принцип суверенитета и территориальной целостности республики Молдова, "закрепленный в Договоре о дружбе и сотрудничестве" между двумя странами.

"Представительство Приднестровья" в Москве открылось на этой неделе. Как сообщается, у представительства пока нет юридического и электронного адреса.

Главой "представительства" назначен бывший "вице-президент Приднестровья" Александр Караман, который в 2015 году был назначен на пост "вице-премьер-министра по социальным вопросам" в т.н. "ДНР" (отдельные районы Донецкой обрасти, контроллируемые незаконными вооруженными формированиями, Украина).
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Интерфакс

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