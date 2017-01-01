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МИД Украины о теракте в ночном клубе Стамбула: среди погибших – украинцев нет http://www.segodnya.ua/img/article/7850/57_main.1483269700.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/57_tn.1483269700.jpg Мир Дипломаты отмечают, что из 39 погибших уже опознаны тела 21 человека

МИД Украины о теракте в ночном клубе Стамбула: среди погибших – украинцев нет

Сегодня, 13:23

Дипломаты отмечают, что из 39 погибших уже опознаны тела 21 человека

Украинцев среди погибших не оказалось. Фото: AFP
Украинцев среди погибших не оказалось. Фото: AFP

В Министерстве иностранных дел Украины, после проверки информации о гибели людей в ночном клубе Стамбула, заявили, что украинцев среди 16 иностранных убитых людей – нет. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Дипломаты отмечают, что из 39 погибших уже опознаны тела 21 человека.

"Из 39 погибших в Стамбуле опознаны 21 человек. Граждан Украины среди погибших нет. Консул в оперативной связи с полицией", – говорится в сообщении МИД.

Отметим, как ранее сообщалось, что среди жертв террориста оказалось 16 иностранцев.

Напомним, нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Люди в костюмах Санта-Клаусов, как сообщали СМИ, открыли стрельбу из автоматов Калашникова. В результате нападения террориста погибли 39 человек, 69 получили ранения.

Позже стало известно, что террористу, который в новогоднюю ночь устроил стрельбу в ночном клубе Стамбула, не удалось скрыться и он был ликвидирован.

Также очевидцы инцидента рассказали, что происходило во время нападения на людей в клубе. Некоторые видели стрелка еще на улице, как он "с боем" прорывался в заведение.
Турция, теракт, украинцы, нападение, Стамбул, ночной клуб, МИД Украины
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"Сегодня"

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