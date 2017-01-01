МИД Украины о теракте в ночном клубе Стамбула: среди погибших – украинцев нет
Дипломаты отмечают, что из 39 погибших уже опознаны тела 21 человека
В Министерстве иностранных дел Украины, после проверки информации о гибели людей в ночном клубе Стамбула, заявили, что украинцев среди 16 иностранных убитых людей – нет. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Дипломаты отмечают, что из 39 погибших уже опознаны тела 21 человека.
"Из 39 погибших в Стамбуле опознаны 21 человек. Граждан Украины среди погибших нет. Консул в оперативной связи с полицией", – говорится в сообщении МИД.
Отметим, как ранее сообщалось, что среди жертв террориста оказалось 16 иностранцев.
Напомним, нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Люди в костюмах Санта-Клаусов, как сообщали СМИ, открыли стрельбу из автоматов Калашникова. В результате нападения террориста погибли 39 человек, 69 получили ранения.
Позже стало известно, что террористу, который в новогоднюю ночь устроил стрельбу в ночном клубе Стамбула, не удалось скрыться и он был ликвидирован.
Также очевидцы инцидента рассказали, что происходило во время нападения на людей в клубе. Некоторые видели стрелка еще на улице, как он "с боем" прорывался в заведение.
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