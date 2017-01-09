Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Прикованный к постели Шумахер включен в "Зал славы" немецкого спорта http://www.segodnya.ua/img/article/7865/64_main.1483967135.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/64_tn.1483967135.jpg Мир Шумахер и биатлонистка Магдалена Нойнер стали 103-м и 104-м членами "Зала славы" немецкого спорта

Прикованный к постели Шумахер включен в "Зал славы" немецкого спорта

Сегодня, 15:50

Шумахер и биатлонистка Магдалена Нойнер стали 103-м и 104-м членами "Зала славы" немецкого спорта

Михаэль Шумахер. Фото Instagram
Михаэль Шумахер. Фото Instagram

Семикратный чемпион мира в Формуле-1 Михаэль Шумахер включен в "Зал славы" немецкого спорта. Издание Bild и Министерство спорта Германии провели традиционный опрос, в котором поучаствовали более 177 тысяч немецких любителей спорта. 67 процентов проголосовавших выбрали из пятерки финалистов на включение в "Зал славы" Шумахера, который продолжает лечение после тяжелой травмы головы, полученной три года назад на горнолыжном курорте.

Среди женщин в "Зал славы" была включена биатлонистка Магдалена Нойнер, которая завершила карьеру. 29-летняя спортсменка набрала 48 процентов голосов.

Шумахер и Нойнер стали 103-м и 104-м членами "Зала славы" немецкого спорта.
гонщик, Михаэль Шумахер, Магдалена Нойнер, биатлонистка

Вы сейчас просматриваете новость "Прикованный к постели Шумахер включен в "Зал славы" немецкого спорта". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Bild, СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Михаэль Шумахер. Фото Wikipedia

Семья Шумахера потратила больше 16 миллионов евро на лечение легенды Формулы-1

30 Декабря 2016, 11:26

Команда врачей ухаживает за гонщиком в домашних условиях

Мотор

Шумахер упал, катаясь на лыжах. Фото AFP

Фотографии Михаэля Шумахера продают за миллион евро

17 Декабря 2016, 18:48

Пока не удалось получить ни одного фото немецкого гонщика с момента его несчастного случая

Мотор

Шумахер в Твиттере

Появился оффициальный аккаунт в Твиттере Михаэля Шумахера

16 Декабря 2016, 17:35

Немецкий гонщик уже три года восстанавливается после падения в горах

Баскетбол

Майкл Джордан. Фото AFP

Forbes признал Майкла Джордана самым высокооплачиваемым спортсменом в истории

6 Декабря 2016, 19:48

Знаменитый баскетболист за свою карьеру заработал суммарно 1,7 миллиарда долларов

Мотор

Прикованный к постели Михаэль Шумахер завел аккаунт в Instagram

13 Ноября 2016, 14:08

В декабре 2013 года легендарный гонщик получил серьезную черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах

Мотор

Фелипе Масса. Фото AFP

Фелипе Масса: "Я навещал Шумахера: казалось, что он просто спит"

9 Ноября 2016, 23:13

Проводящий последний сезон в Формуле-1 гонщик рассказал о своих отношениях с Фернандо Алонсо и Михаэлем Шумахером

Другие

Магдалена Нойнер. Фото Instagram

Знаменитая биатлонистка Магдалена Нойнер родила второго ребенка

8 Ноября 2016, 16:51

Появившегося на свет мальчика назвали Йозефом

Мотор

Льюис Хэмилтон. Фото AFP

Действующий чемпион Формулы-1 Хэмилтон на Гран-при Бразилии может побить рекорд Шумахера

5 Ноября 2016, 12:54

Две предыдущие гонки в Бразилии выиграл партнер Хэмилтона по Mercedes Нико Росберг

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.