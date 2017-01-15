Мика Хаккинен сыграл свадьбу в Лапландии (фото)

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен сыграл свадьбу с Маркетой Ремезовой в Рованиеми, столице финской Лапландии.

Всего на церемонии собралось около 120 гостей, среди которых были пилот Формулы-1 Валттери Боттас и двукратный чемпион мира по ралли Маркус Гронхольм.

Отметим, что Хаккинен и Ремезова расписались ранее в Монако. У пары трое детей – 6-летняя дочка Элла и родившиеся в 2014 году близнецы Линн и Даниэль.

Это второй брак Хаккинена, ранее пилот был женат на Эрье Хонконен. От первого брака у бывшего пилота двое детей. С Хонконен он развелся в 2008 году.