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Мика Хаккинен сыграл свадьбу в Лапландии (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7884/1_main.1484496949.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/1_tn.1484496949.jpg Мир Бывший гонщик Формулы-1 с Маркетой Ремезовой расписались ранее в Монако

Мика Хаккинен сыграл свадьбу в Лапландии (фото)

Сегодня, 18:15

Бывший гонщик Формулы-1 с Маркетой Ремезовой расписались ранее в Монако

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен сыграл свадьбу с Маркетой Ремезовой в Рованиеми, столице финской Лапландии.

Всего на церемонии собралось около 120 гостей, среди которых были пилот Формулы-1 Валттери Боттас и двукратный чемпион мира по ралли Маркус Гронхольм.

Отметим, что Хаккинен и Ремезова расписались ранее в Монако. У пары трое детей – 6-летняя дочка Элла и родившиеся в 2014 году близнецы Линн и Даниэль.

Это второй брак Хаккинена, ранее пилот был женат на Эрье Хонконен. От первого брака у бывшего пилота двое детей. С Хонконен он развелся в 2008 году.
свадьба, Мика Хаккинен

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Источник:

Championat.ru

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