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"Милан" завоевал первый трофей с 2011 года http://www.segodnya.ua/img/article/7826/18_main.1482525147.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/18_tn.1482525147.jpg Мир По количеству завоеванных Суперкубков страны команда делит первое место с "Ювентусом"

"Милан" завоевал первый трофей с 2011 года

Вчера, 22:32

По количеству завоеванных Суперкубков страны команда делит первое место с "Ювентусом"

Фото ФК &quot;Милан&quot;
Фото ФК "Милан"

"Милан" обыграл "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии (1:1, 4:3 пен.). Поединок состоялся в Китае.

"Россонери" стали обладателями трофея, завоевав первый титул с 2011 года, когда под руководством нынешнего тренера туринцев Массимилиано Аллегри команда выиграла чемпионат Италии.

"Милан" в седьмой раз победил в Суперкубке страны и теперь делит с "Ювентусом" первое место по числу побед в этом турнире.
футбол, Милан Италия, суперкубок

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