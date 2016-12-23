"Милан" завоевал первый трофей с 2011 года

По количеству завоеванных Суперкубков страны команда делит первое место с "Ювентусом"

"Милан" обыграл "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии (1:1, 4:3 пен.). Поединок состоялся в Китае.

"Россонери" стали обладателями трофея, завоевав первый титул с 2011 года, когда под руководством нынешнего тренера туринцев Массимилиано Аллегри команда выиграла чемпионат Италии.

"Милан" в седьмой раз победил в Суперкубке страны и теперь делит с "Ювентусом" первое место по числу побед в этом турнире.