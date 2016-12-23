Миланская полиция застрелила подозреваемого в нападении на ярмарку в Берлине – СМИ
Как сообщается, во время перестрелки мужчина кричал "Аллах акбар" и ранил одного из офицеров полиции в плечо
Миланская полиция застрелила мужчину, которого подозревают в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пишет meduza.io.
Как передает La Repubblica, во время перестрелки мужчина кричал "Аллах акбар". Он ранил одного из офицеров полиции в плечо.
Как сообщалось, в результате теракта в германской столице в понедельник погибли 12 человек. Исламист угнал грузовик и въехал на нем на территорию рождественской ярмарки. Пока полиция не смогла задержать террориста.
Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что среди погибших в результате теракта в Берлине может быть двое граждан Украины.
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