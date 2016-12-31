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Миллиардер Сорос назвал Трампа мошенником и диктатором http://www.segodnya.ua/img/article/7849/51_main.1483192537.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/51_tn.1483192537.jpg Мир В команде трампа работают некомпетентные люди, которые не могут соответствовать данным им должностям, считает финансист

Миллиардер Сорос назвал Трампа мошенником и диктатором

Сегодня, 15:56

В команде трампа работают некомпетентные люди, которые не могут соответствовать данным им должностям, считает финансист

Джордж Сорос. Фото: AFP
Джордж Сорос. Фото: AFP

После избрания президентом Дональда Трампа, США будут теперь больше сконцентрированы на внутренней борьбе, однако демократия в Америке выстоит. Об этом заявил в своей статье американский финансист, филантроп и миллиардер Джордж Сорос, передает Европейская правда.

ОН считает, что в команде трампа работают некомпетентные люди, которые не могут соответствовать данным им должностям.

"Демократия переживает кризис. Даже США, ведущая демократия мира, избрали своим президентом мошенника и потенциального диктатора. Хотя Трамп смягчил свою риторику после избрания, он не изменил ни свое поведение, ни своих советников. В составе его кабинета – некомпетентные экстремисты и отставные генералы", – утверждает Сорос.

Однако, несмотря на это, американская демократия победит, так как система власти в США выстроена таким образом, что не позволит Трампу превратиться из потенциального диктатора в реального.

"Но США в ближайшем будущем будут заняты внутренней борьбой, в то время как меньшинства будут страдать. США не смогут защищать и продвигать демократию в остальных странах мира. Наоборот, Трамп будет более приемлем для диктаторов. Это позволит некоторым из них достичь компромисса с США, а другим – продолжать свои дела без помех. Трамп хочет договариваться, а не отстаивать принципы", – считает Сорос.

Ранее политолог Игорь Эйдман рассказывал, что Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, может лишиться президентства, если американские спецслужбы докажут влияние России на его победу на выборах.
США, сорос, демократия, диктатор, трамп, миллиардер

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