Миллиардер Сорос назвал Трампа мошенником и диктатором

В команде трампа работают некомпетентные люди, которые не могут соответствовать данным им должностям, считает финансист

После избрания президентом Дональда Трампа, США будут теперь больше сконцентрированы на внутренней борьбе, однако демократия в Америке выстоит. Об этом заявил в своей статье американский финансист, филантроп и миллиардер Джордж Сорос, передает Европейская правда.

ОН считает, что в команде трампа работают некомпетентные люди, которые не могут соответствовать данным им должностям.

"Демократия переживает кризис. Даже США, ведущая демократия мира, избрали своим президентом мошенника и потенциального диктатора. Хотя Трамп смягчил свою риторику после избрания, он не изменил ни свое поведение, ни своих советников. В составе его кабинета – некомпетентные экстремисты и отставные генералы", – утверждает Сорос.

Однако, несмотря на это, американская демократия победит, так как система власти в США выстроена таким образом, что не позволит Трампу превратиться из потенциального диктатора в реального.

"Но США в ближайшем будущем будут заняты внутренней борьбой, в то время как меньшинства будут страдать. США не смогут защищать и продвигать демократию в остальных странах мира. Наоборот, Трамп будет более приемлем для диктаторов. Это позволит некоторым из них достичь компромисса с США, а другим – продолжать свои дела без помех. Трамп хочет договариваться, а не отстаивать принципы", – считает Сорос.

Ранее политолог Игорь Эйдман рассказывал, что Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, может лишиться президентства, если американские спецслужбы докажут влияние России на его победу на выборах.