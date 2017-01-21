Миллионы женщин вышли на марши против Трампа (фото)

В субботу миллионы участников более чем в 600 городах мира пришли на женские акции солидарности, передает Корреспондент.

Протестующие выражали свое недовольство позицией президента США Дональда Трампа относительно уважения прав женщин и социальных меньшинств.

В крупнейшем австралийском городе, Сиднее, около 3 тысяч мужчин и женщин, после марша к консульству США, собрались на митинг в Гайд-парке.

В Вашингтоне на марш протеста собралось 500 тыс человек, сообщает АР со ссылкой на оценку вице-мэра города Кевина Донахью. Сам он сослался на организаторов акции. Ранее они рассчитывали, что к ним присоединятся 200 тыс человек.

Очевидцы говорят о толпах на ближайших к месту проведения акции станциях метро, о переполненных вагонах, журналисты отмечают, что народу соберется явно больше, чем накануне – на инаугурацию нового президента.

Участницы Women's March выступают в защиту прав женщин и против сексистских и антимусульманских высказываний Трампа. Слоган марша – напоминание президенту, что права женщин – это права человека.

Напомним, ранее на сайте Белого дома более 100 тысяч человек подписались за опубликование полной налоговой декларации Дональда Трампа.