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Минэнерго Турции атаковали хакеры из США – Анкара http://www.segodnya.ua/img/article/7862/77_main.1483859805.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/77_tn.1483859805.jpg Мир Как отмечается, многие жители Стамбула и окрестных городов жаловались на частые отключения электроэнергии.

Минэнерго Турции атаковали хакеры из США – Анкара

Сегодня, 09:25

Как отмечается, многие жители Стамбула и окрестных городов жаловались на частые отключения электроэнергии.

Берат Албайрак. Фото: РБК-Украина
Берат Албайрак. Фото: РБК-Украина

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак заявил, что его министерство подверглось хакерским атакам из США. Об этом сообщает Turkish Minute. По словам Албайрака, именно кибератаки стали причиной перебоев в подаче электричества в Стамбуле.

"Вчера мы столкнулись с массивной кибератакой из США. Эти атаки на разные департаменты министерства энергетики проводились систематически, однако мы отразили их все", – заявил глава Минэнерго.

По данным издания, многие жители Стамбула и окрестных городов жаловались на частые отключения электроэнергии. Позже Албайрак заявил о том, что ситуация улажена, а ответственные чиновники получили предупреждения.

Как известно, Дональд Трамп, избранный президент США, признал факт причастности РФ к кибератакам на инфраструктуру США, однако и не считает, что упомянутые атаки повлияли на его избрание.
США, Турция, электричество, хакеры, кибератака

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Источник:

РБК-Украина

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