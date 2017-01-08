Минэнерго Турции атаковали хакеры из США – Анкара

Как отмечается, многие жители Стамбула и окрестных городов жаловались на частые отключения электроэнергии.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак заявил, что его министерство подверглось хакерским атакам из США. Об этом сообщает Turkish Minute. По словам Албайрака, именно кибератаки стали причиной перебоев в подаче электричества в Стамбуле.

"Вчера мы столкнулись с массивной кибератакой из США. Эти атаки на разные департаменты министерства энергетики проводились систематически, однако мы отразили их все", – заявил глава Минэнерго.

По данным издания, многие жители Стамбула и окрестных городов жаловались на частые отключения электроэнергии. Позже Албайрак заявил о том, что ситуация улажена, а ответственные чиновники получили предупреждения.

Как известно, Дональд Трамп, избранный президент США, признал факт причастности РФ к кибератакам на инфраструктуру США, однако и не считает, что упомянутые атаки повлияли на его избрание.