Минобороны Британии: РФ виновна в каждой смерти от химатаки в Сирии

Вчера, 11:32

Министр обороны Великобритании считает, что Асад не может оставаться президентом Сирии

Фэллон. Фото: rtvi.com
Фэллон. Фото: rtvi.com

Российская Федерация, которая поддерживает режим президента Башара Асада в Сирии, несет ответственность за гибель гражданского населения в результате химической атаки в провинции Идлиб.

Как передает DW, об этом министр обороны Великобритании Майкл Фэллон написал в статье для еженедельника Sunday Times, опубликованной в воскресенье, 9 апреля.

"Главным союзником Асада является Россия. Поэтому Россия косвенно несет ответственность за гибель каждого мирного жителя на минувшей неделе", – написал Фэллон.

"Если Россия не желает нести ответственности за будущие атаки, Владимир Путин должен выполнить свои обязательства, окончательно уничтожить арсенал химических вооружений Асада и в полном объеме подключиться к миротворческим усилиям ООН", – подчеркнул британский министр.

Фэллон считает, что Асад не может оставаться президентом Сирии. "Тот, кто применяет бочковые бомбы и химикаты для убийства собственного народа, не может быть будущим лидером Сирии", – подчеркнул он.

Глава британского оборонного ведомства вновь выступил в поддержку американского ракетного удара по сирийскому военному аэродрому, с территории которого была предпринята предполагаемая химическая атака.

"Направив "Томагавки" на аэродром, самолеты и оборудование, предположительно задействованные в газовой атаке, президент США Трамп послал мощный сигнал сирийскому режиму, который заставит его дважды задуматься, прежде чем вновь применять химическое оружие", – пояснил Фэллон.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что отменяет визит в Россию в связи с развитием событий в Сирии.

Британский министр отметил, что Лондон "сожалеет, что Россия продолжает защищать режим Асада даже после атаки с применением химоружия против ни в чем не повинных мирных жителей. "Мы призываем Россию сделать все возможное, чтобы добиться политического решения в Сирии и работать с остальным мировым сообществом над тем, чтобы шокирующие события прошлой недели больше никогда не повторились", – сказал он.

Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.
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