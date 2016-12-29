Минский тракторный завод оригинально отпраздновал юбилей (видео)
События на ТК Украина
В соцсетях уже оценили яркий танец
Минский тракторный завод отпраздновал свои 70 лет масштабным концертом, где кружились в вальсе тракторы и тягачи, украшенные гирляндами.
Зрители говорят – танец вполне может стать визиткой завода. В соцсетях уже шутят – наконец белорусские производители нашли своей продукции правильное применение.
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