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Минский тракторный завод оригинально отпраздновал юбилей (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7839/5_main.1482925375.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7839/5_tn.1482925375.jpg Мир В соцсетях уже оценили яркий танец

Минский тракторный завод оригинально отпраздновал юбилей (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 19:33

В соцсетях уже оценили яркий танец


Минский тракторный завод отпраздновал свои 70 лет масштабным концертом, где кружились в вальсе тракторы и тягачи, украшенные гирляндами.

Зрители говорят – танец вполне может стать визиткой завода. В соцсетях уже шутят – наконец белорусские производители нашли своей продукции правильное применение.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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Источник:

Программа "События"

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