Минский тракторный завод оригинально отпраздновал юбилей (видео)

В соцсетях уже оценили яркий танец

Минский тракторный завод отпраздновал свои 70 лет масштабным концертом, где кружились в вальсе тракторы и тягачи, украшенные гирляндами.

Зрители говорят – танец вполне может стать визиткой завода. В соцсетях уже шутят – наконец белорусские производители нашли своей продукции правильное применение.

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