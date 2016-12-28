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Минторг США добавил в санкционный список 23 компании из России и Крыма http://www.segodnya.ua/img/article/7837/6_main.1482864329.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/6_tn.1482864329.jpg Мир Соединенные Штаты продолжают наращивать давление на Россию

Минторг США добавил в санкционный список 23 компании из России и Крыма

Вчера, 20:58

Соединенные Штаты продолжают наращивать давление на Россию

Минторг США добавил в санкционный список 23 компании из России и Крыма, фото ruscur.ru
Минторг США добавил в санкционный список 23 компании из России и Крыма, фото ruscur.ru

Министерство торговли США 27 декабря добавило 23 компании из России и Крыма в американский санкционный список, сообщает посольство Украины в США.

"Соединенные Штаты продолжают наращивать давление на Россию, вводя новые санкции за нарушение международного права и разжигание конфликта на востоке Украины. 15 компаний российского оборонпрома и 8 – во временно оккупированном украинском Крыму – под усиленными американскими санкциями", – говорится в сообщении на официальной странице посольства в Фейсбуке.

В диппредставительстве указали, что 27 декабря Министерство торговли США добавило 23 компании из России и Крыма в американский санкционный список, "превращая Крым в экономически токсический регион и блокируя деятельность российской оборонки".

Как сообщалось, 23 декабря в порядке уведомления было распространено сообщение о том, что Министерство торговли США расширило санкционный список на 23 российские компании. В список в частности вошли несколько "дочек" концерна "Алмаз-Антей", а также несколько крымских структур. Планировалось, что официальная информация об этом будет опубликована в "Федеральном регистре" США 27 декабря.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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