Минюст США обжаловал отмену указа Трампа о мигрантах

Сегодня, 10:16

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал отменить решение судей о приостановке иммиграционного указа

Президент США Дональд Трамп. Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп. Фото: EPA

Министерство юстиции США начало формальную процедуру опротестования запрета на исполнение иммиграционного указа президента Дональда Трампа, сообщает Интерфакс.

Министерство подало апелляцию апелляционный суд Сан-Франциско на решение федерального судьи Джеймса Робарта, который частично блокировал указ Трампа, запрещающий въезд в США граждан из семи мусульманских стран и прием беженцев.

Апелляция подана от имени Дональда Трампа в качестве президента США, Джона Келли в качестве главы министерства внутренней безопасности и Рекса Тиллерсона как государственного секретаря.

После блокирования указа Трампа госдепартамент и министерство внутренней безопасности возобновили прием всех иностранных граждан и беженцев. Трамп раскритиковал Робарта, назвав его "так называемым судьей", и предупредил всех об угрозе безопасности США из-за проникновения нежелательных личностей.

Напомним, Трамп на 120 дней ограничил въезд в США беженцев и на 90 дней приостановил въезд в страну из семи государств c преимущественно мусульманским населением.
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