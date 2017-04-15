Мир настраивается на новую войну – Горбачев

Сегодня, 13:59

Речь политиков становится все более воинственной, а доктрины получают все более жесткие формулировки, отметил бывший советский лидер

Михаил Горбачев. Фото: ТАСС
Михаил Горбачев. Фото: ТАСС

Единственный президент СССР Михаил Горбачев вновь заявил, что современная обстановка в мире проявляет признаки новой холодной войны. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild, передает Корреспондент.

"Речь политиков становится все более воинственной, доктрины получают все более жесткие формулировки. СМИ все это подхватывают и подогревают еще больше. Постоянно ухудшаются отношения между крупными державами, появляется ощущение, что мир настраивается на новую войну. То есть, можно констатировать все признаки холодной войны", – сказал он.

Отметим, что Горбачев уже не первый год видит признаки холодной войны. В январе 2015 года он заявил, что именно США якобы "втянули" Россию в новую холодную войну, пытаясь реализовать свою идею о триумфаторстве.

Тогда же в интервью немецкому изданию Der Spiegel политик заявил, что в случае начала войны конфликт с Западом неизбежно перерастет в ядерное столкновение.

Летом прошлого года Горбачев заметил признаки подготовки НАТО к войне с Россией.
Отметим, что Горбачев поддерживает аннексию Крыма и считает вхождение полуострова в состав РФ "счастьем".
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