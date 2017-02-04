Многодетная мать сбросила 115 килограммов и прославилась в сети
Женщина ежедневно выходит на часовую пробежку в пять часов утра, а также тренируется в зале
Жительница британского графства Норт-Йоркшир сбросила 115 килограммов после рождения своих пятерых детей и стала звездой социальных сетей. Об этом пишет Daily Mail.
35-летняя Симон Гейтли занялась спортом и изменила рацион своего питания, чтобы вернуться в форму. Женщина ежедневно выходит на часовую пробежку в пять часов утра, а также гуляет с собакой. Два раза в неделю британка тренируется в спортивном зале.
Теперь на страницу Гейтли в Instagram подписаны более 26,7 тысячи человек.
"Я тренируюсь даже вместе с детьми, которые воспринимают это как игру", — говорит она.
Ранее сообщалось, что девушка из Новой Зеландии смогла сбросить 100 килограммов в течении двух лет.
Вы сейчас просматриваете новость "Многодетная мать сбросила 115 килограммов и прославилась в сети". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии