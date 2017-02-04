Многодетная мать сбросила 115 килограммов и прославилась в сети

Сегодня, 12:42

Женщина ежедневно выходит на часовую пробежку в пять часов утра, а также тренируется в зале 

Женщина смогла сбросить лишние килограммы. Фото: Facebook
Женщина смогла сбросить лишние килограммы. Фото: Facebook

Жительница британского графства Норт-Йоркшир сбросила 115 килограммов после рождения своих пятерых детей и стала звездой социальных сетей. Об этом пишет Daily Mail.

35-летняя Симон Гейтли занялась спортом и изменила рацион своего питания, чтобы вернуться в форму. Женщина ежедневно выходит на часовую пробежку в пять часов утра, а также гуляет с собакой. Два раза в неделю британка тренируется в спортивном зале.

Теперь на страницу Гейтли в Instagram подписаны более 26,7 тысячи человек.

"Я тренируюсь даже вместе с детьми, которые воспринимают это как игру", — говорит она.

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Ранее сообщалось, что девушка из Новой Зеландии смогла сбросить 100 килограммов в течении двух лет.
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Источник:

Lenta.ru

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