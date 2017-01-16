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Могерини не согласна с Трампом, предрекающим распад ЕС http://www.segodnya.ua/img/article/7888/2_main.1484590742.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/2_tn.1484590742.jpg Мир Она добавила, что сегодня затрудняется предвидеть последствия решений, которые еще не приняты

Могерини не согласна с Трампом, предрекающим распад ЕС

Сегодня, 20:17

Она добавила, что сегодня затрудняется предвидеть последствия решений, которые еще не приняты

Федерика Могерини, фото AFP
Федерика Могерини, фото AFP

Европейский союз сможет сохранить единство и продолжит свое существование, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Я думаю, что ЕС сплотится, и мы будем вместе. Я в этом уверена на 100%", – сказала она на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на просьбу прокомментировать слова избранного президента США Дональда Трампа, предположившего, что ЕС ждет распад.

"Я с уважением отношусь к мнению избранного президента, но считаю, что ЕС будет в порядке", – добавила Могерини.

Отвечая на вопрос журналиста про отношения ЕС с Трампом, она подчеркнула, что на состоявшемся в понедельник заседании Совета ЕС на уровне глав МИД данная тема не была вынесена на повестку дня.

В связи с провозглашенной избранным президентом США идеей переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим глава европейской дипломатии призвала новую администрацию воздерживаться от односторонних действий по важным международным вопросам.

"Европейский союз продолжит уважать международный консенсус, который закреплен в резолюции СБ ООН 478. Мы не будем перемещать наше представительство (в Иерусалим – ред.), это точно", – сказала Могерини.

"Новая администрация США скоро приступит к обязанностям, но для нас всех важно воздерживаться от односторонних действий, особенно от таких, которые могут иметь серьезные последствия для очень значительной части общественного мнения в мире", – отметила Могерини.

Она добавила, что сегодня затрудняется предвидеть последствия решений, которые еще не приняты, но не скрывает своей обеспокоенности возможностью такого шага, так как общественное мнение на значительной части планеты, например, в Африке и арабских странах, справедливо встревожено этим и может проявить реакцию на подобное решение, не уважающее позицию международного сообщества, выраженную в резолюции СБ ООН.
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