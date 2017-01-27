Мощные пожары превратили Чили в настоящий ад (видео)

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Сегодня, 21:00

Жертвами огненной стихии стали, по меньшей мере, десять человек. Почти все они – спасатели


Чили в огне. Уже 10 человек стали жертвами крупнейшего пожара в истории страны. Большинство погибших – работники спасательных служб. Огонь вплотную подошел к населенным пунктам в центральной части страны и уже уничтожил один из городков.

Чилиец Тео Каррильйо бродит по пепелищу в поисках уцелевших вещей. На днях его жилище, как и все в городе, уничтожил огонь.

"Дома сгорели до тла. Несколько дней мы пытались справиться с пожаром, но, увы, безуспешно", – говорит мужчина.

В городе Санта-Ольга насчитывалось около полутора тысячи сооружений. От них не осталось ничего.

"Я рос в этом доме с четырех лет и сейчас очень трудно осознать, что его больше нет. Вся жизнь в один миг пролетела перед глазами", – сказал Себастьян Рокко, чилиец.

Не пощадил огонь и сельские хозяйства. Фермеры уже подсчитывают убытки, а стихия все не отступает.

"У нас погибли две коровы, сгорели два сарая с птенцами. Огонь уничтожил более 10 тысяч кур. Я не знаю, чего еще ждать", – говорит женщина.

Жертвами огненной стихии стали, по меньшей мере, десять человек. Почти все они – спасатели. В центральной части страны эвакуируют жителей населенных пунктов в районе зоны стихийного бедствия.

Действующие лесные пожары в Чили называют адом.

"Это крупнейшая катастрофа с лесными пожарами в истории нашей страны. Под контролем лишь половина очагов возгорания. Горят почти 240 тысяч гектаров земли", – заявил Мишель Бачелет, президент Чили.

В тушении огня принимают участие тысячи спасателей. Задействован даже гигантский Boeing-747, способный нести на борту в 22 раза больше воды, нежели другие пожарные самолеты.

В Чили – чрезвычайное положение. В ближайшее время прогнозируют лишь ухудшение ситуации. Распространению огня способствуют высокая температура, которая продержится, еще как минимум, неделю.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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