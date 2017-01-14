Москва пригласила команду Трампа на встречу по Сирии

Встреча должна пройти в Астане 23 января, через три дня после инаугурации Трампа

Россия пригласила команду избранного президента США на переговоры по Сирии, которые пройдут в столице Казахстана – Астане, в переговорах также примут участие Турция и Иран. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источник в команде Трампа.

Приглашение было передано будущей администрации Трампа 28 декабря, посол России в США Сергей Кисляк позвонил советнику Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну, сообщает газета.

По словам источника газеты, "решение не принято". Он добавил, что "в настоящее время не располагает дополнительной информацией об участии США [в этой встрече]".

Reuters в команде Трампа официально заявили, что разговор между российским послом и Флинном состоялся 29 декабря. При этом не уточнили тему разговора. По данным агентства, введенные в тот же день президентом США Бараком Обамой санкции против России в разговоре не обсуждались.

Переговоры между сторонами сирийского конфликта пройдут 23 января, через три дня после инаугурации Трампа. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу главным условием участия Анкары в переговорах называл соблюдения перемирия в Сирии.

Президент Сирии Башар Асад в свою очередь заявлял о готовности САР участвовать в переговорах в Астане, в том числе и при участии оппозиции.

Напомним, команда Трампа готовит его телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.