Москва заявила, что Беларусь экспортировала в РФ не менее 15 тысяч тонн украинской говядины

Беларусь реэкспортировала в РФ не менее 15 тыс. тонн украинской говядины в 2016 году. При этом есть вероятность, что объем достигает 30 тыс. тонн. Об этом сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, передает ТАСС. "Я думаю, что может быть количество (объем реэкспорта говядины из Украины через Беларусь – ред.) минимум 15 тысяч тонн", – сказал он.

Поставки украинской сельхозпродукции были запрещены с 1 января 2016 года.



Россельхознадзор заявил, что одно из белорусских предприятий поставляло в Россию украинскую продукцию. Российское ведомство уже ограничило поставки с этого предприятия. "У нас еще есть два предприятия, пока мы их не обнародуем", – пояснил руководитель Россельхознадзора.



Данкверт пояснил, что на 20 декабря Беларусь поставила в Россию более 160 тысяч тонн говядины, против 130 тысяч тонн в прошлом году. При этом прироста производства этой продукции в Беларуси Россельхознадзор не наблюдает. "Значит эта вся продукция из Украины", – сказал он.