"Мы пойдем на войну": Северная Корея готова воевать с США

Военное руководство КНДР готово ответить американцам, если те осуществлят какую-либо провокацию против них. Об этом в интервью Associated Press заявил заместитель главы Министерства иностранных дел КНДР Хан Сон Ель, передает mignews.com.ua.

По его словам, Северная Корея намерена адекватно ответить США, если те захотят воевать.

"Мы, конечно, не будем сидеть сложа руки до упреждающего удара США. Северная Корея пойдет на войну, если США хотят спровоцировать это, и Пхеньян будет продолжать развивать свою ядерную программу", – сказал Хан Сон Ель.

При этом Хан подчеркнул, что ситуация на Корейском полуострове превратилась в "порочный круг", а напряженность в отношениях с США и их союзниками углубляется. Однако КНДР проведет ядерные испытания, когда штаб верховного командования посчитает нужным.

Как сообщалось, США готовы нанести упреждающий удар по КНДР, если будут замечены признаки подготовки к ядерным испытаниям. Как заявили чиновники в американской разведке, США разместили два эсминца, оснащенных крылатыми ракетами типа "Томагавк", сообщили чиновники. Один из боевых кораблей, как отмечается, расположен менее чем в 500 км от площадки для ядерных испытаний КНДР.