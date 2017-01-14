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"МЮ" хочет удержать своего вратаря повышением зарплаты http://www.segodnya.ua/img/article/7882/7_main.1484389076.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/7_tn.1484389076.jpg Мир Английский клуб намерен продлить контракт с Давидом Де Хеа

"МЮ" хочет удержать своего вратаря повышением зарплаты

Сегодня, 12:17

Английский клуб намерен продлить контракт с Давидом Де Хеа

Давид Де Хеа. Фото manutd.com
Давид Де Хеа. Фото manutd.com

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью обратился к руководству клуба с просьбой продлить контракт вратаря Давида де Хеа, информирует The Sun.

Согласно источнику, португальский специалист хочет обезопасить команду от вероятного перехода голкипера в "Реал".

В связи с этим "красные дьяволы" предложат испанцу контракт до 2020 года и увеличат недельный оклад футболиста на 20 тысяч фунтов стерлингов.

Таким образом, по новому контракту 26-летний вратарь будет получать 200 тысяч в неделю.
футбол, чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Давид Де Хеа

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Источник:

СЭ

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