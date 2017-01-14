"МЮ" хочет удержать своего вратаря повышением зарплаты

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью обратился к руководству клуба с просьбой продлить контракт вратаря Давида де Хеа, информирует The Sun.

Согласно источнику, португальский специалист хочет обезопасить команду от вероятного перехода голкипера в "Реал".

В связи с этим "красные дьяволы" предложат испанцу контракт до 2020 года и увеличат недельный оклад футболиста на 20 тысяч фунтов стерлингов.

Таким образом, по новому контракту 26-летний вратарь будет получать 200 тысяч в неделю.