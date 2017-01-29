На авиашоу в Австралии самолет упал в реку (видео)
В результате крушения самолета погибли пилот и пассажир, другие участники шоу и зрители на пострадали
Во время показательных выступлений на авиашоу в Австралии самолет, выполняя элементы пилотажа, упал в реку и разбился, сообщает BBC.
Трагический инцидент произошел в городе Перт. Авиашоу было приурочено в честь празднования Дня Австралии.
Сообщается, что самолет упал в реку Суон, пассажир и пилот погибли, другие участники авиашоу и зрители не пострадали. Очевидцы говорят, что самолет затонул очень быстро.
По информации полиции, за штурвалом находился опытный пилот. При этом правоохранительные органы пока не располагают данными о причине произошедшего.
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