На авиашоу в Австралии самолет упал в реку (видео)

Сегодня, 04:34

В результате крушения самолета погибли пилот и пассажир, другие участники шоу и зрители на пострадали

Самолет потерпел крушение. Фото: AFP
Самолет потерпел крушение. Фото: AFP

Во время показательных выступлений на авиашоу в Австралии самолет, выполняя элементы пилотажа, упал в реку и разбился, сообщает BBC.

Трагический инцидент произошел в городе Перт. Авиашоу было приурочено в честь празднования Дня Австралии.

Сообщается, что самолет упал в реку Суон, пассажир и пилот погибли, другие участники авиашоу и зрители не пострадали. Очевидцы говорят, что самолет затонул очень быстро.

По информации полиции, за штурвалом находился опытный пилот. При этом правоохранительные органы пока не располагают данными о причине произошедшего.
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