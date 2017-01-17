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На Балканах назревает конфликт (видео)

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Сегодня, 13:12

Военная риторика Косово и Сербии усиливается каждый день


На Балканах назревает конфликт. Президент Республики Косово заявил, что Сербия готовится к аннексии по крымскому сценарию. Военная риторика Белграда и Приштины усиливается каждый день. А началось все в минувшую субботу со скандального дизельного поезда с провокационным названием "Косово – это Сербия". Поезд подарила Россия.

В Косово заявляют – это посягательство на их территориальную целостность. Президент Сербии в ответ пригрозил ввести войска в республику, которую официальный Белград не признает.

"Если президент Косово угрожает, что его спецназначенцы могут войти в Митровицы – сербский анклав в Косово, и это якобы согласовано с Западом, у нас один выбор – либо согласиться с этим, или объявить войну", – заявил Томислав Николич, президент Сербии.

Президент Косово с ответом не заставил себя ждать. Заявил, что соседи готовят для Балкан "крымский сценарий" – с принудительной аннексией края.

"Сербы хотели использовать этот поезд, подаренный им Россией, чтобы отобрать северную часть Косово и присоединить к Сербии. Это крымская модель. Белград призывает к войне и изменениям границ. А я – к интеграции с НАТО и Евросоюзом", – сказал Хашим Тачи, президент республики Косово.

Напомним, бывшая югославская провинция находилась под управлением ООН с 1999 по 2008 годы. А в 2008 году Косово провозгласило независимость. Ее признали большинство стран НАТО и 56 членов ООН.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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