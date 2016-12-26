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На борту разбившегося Ту-154 был бывший бэк-вокалист группы "Любэ" http://www.segodnya.ua/img/article/7832/56_main.1482763625.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/56_tn.1482763625.jpg Мир Евгений Насабулин был среди музыкантов, летевших в Сирию

На борту разбившегося Ту-154 был бывший бэк-вокалист группы "Любэ"

Сегодня, 16:45

Евгений Насабулин был среди музыкантов, летевших в Сирию

В России объявлен траур. Фото: AFP
В России объявлен траур. Фото: AFP

Руководитель "Центра имени Игоря Матвиенко" Андрей Лукинов сообщил, что на борту самолета Ту-154, разбившемся в Сочи в воскресенье, в числе артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова был бывший бэк-вокалист группы "Любэ" Евгений Насибулин.

"На борту самолета был артист ансамбля Александрова, бывший бэк-вокалист группы "Любэ" Евгений Насибулин, который работал в группе в начале 90-х годов. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Жени", – сказал он.

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Группа "Любэ" неоднократно записывала с хором имени Александрова песни.

Ту-154Б-2, принадлежавший 223-му летному отряду Минобороны, направлялся в Латакию (Сирия). После вылета из Сочи, где осуществлялась дозаправка, он упал. Погибли 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа.

На борту были артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, в том числе руководитель Валерий Халилов, съемочные группы Первого канала, "Звезды" и НТВ, военнослужащие и еще несколько человек, включая исполнительного директора благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку, известную как Доктор Лиза, и главу департамента культуры Минобороны Антона Губанкова.

По данным Федеральной службы безопасности, основными рабочими версиями крушения Ту-154 в Черном море в настоящее время являются некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета или попадание в двигатель посторонних предметов.

К настоящему моменту в ходе развернутой операции удалось обнаружить тела 11 погибших.

Сегодня, 26 декабря, в России объявлен общенациональный траур по погибшим в авиакатастрофе.

Ту-154Б-2 в настоящее время уже выведены из коммерческой эксплуатации в связи с несоответствием принятым нормам шумности и высоким расходом топлива, однако военные машины пока остаются в строю.
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Источник:

РИА Новости

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