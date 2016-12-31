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На борту разбившегося в России Ту-154 была уроженка Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7849/41_main.1483187504.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/41_tn.1483187504.jpg Мир Девушка занималась танцами в составе ансамбля имени Александрова

На борту разбившегося в России Ту-154 была уроженка Украины

Сегодня, 14:30

Девушка занималась танцами в составе ансамбля имени Александрова

Надежда Игнатьева. Фото: соцсети
Надежда Игнатьева. Фото: соцсети

Среди погибших в российском самолете Ту-154 была Надежда Игнатьева – уроженка Снежного (Донецкая область, Украина). Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на мать погибшей.

34-летняя девушка занималась танцами в составе ансамбля Александрова на протяжении десяти лет, имела российское гражданство.

Муж Надежды также работник ансамбля, но в самолете его не было. У погибшей осталась четырехлетняя дочь.

Напомним, самолет Минобороны России рухнул 25 декабря на вылете из Сочи в Сирию. Погибли все пассажиры – преимущественно, работники культуры, журналисты и общественники, которые направлялись в освобожденный от оппозиции Алеппо.
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