На борту разбившегося в России Ту-154 была уроженка Украины

Среди погибших в российском самолете Ту-154 была Надежда Игнатьева – уроженка Снежного (Донецкая область, Украина). Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на мать погибшей.

34-летняя девушка занималась танцами в составе ансамбля Александрова на протяжении десяти лет, имела российское гражданство.

Муж Надежды также работник ансамбля, но в самолете его не было. У погибшей осталась четырехлетняя дочь.

Напомним, самолет Минобороны России рухнул 25 декабря на вылете из Сочи в Сирию. Погибли все пассажиры – преимущественно, работники культуры, журналисты и общественники, которые направлялись в освобожденный от оппозиции Алеппо.