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На бой Кличко – Джошуа продали более 80 тысяч билетов http://www.segodnya.ua/img/article/7888/13_main.1484593595.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/13_tn.1484593595.jpg Мир Бой пройдет 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли"

На бой Кличко – Джошуа продали более 80 тысяч билетов

Сегодня, 21:05

Бой пройдет 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли"

Бой Кличко - Джошуа пройдет 29 апреля
Бой Кличко - Джошуа пройдет 29 апреля

На поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии IBF Энтони Джошуа и экс-чемпионом мира Владимиром Кличко продано более 80 тысяч билетов.

Вторая часть билетов была выставлена на продажу днем 16 января и распродана в течение часа.

Напомним, Кличко встретится с Джошуа 29 апреля в Лондоне на арене "Уэмбли". На кону будут стоять титулы IBF, WBA и IBO,
билеты, Владимир Кличко, Энтони Джошуа

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Источник:

BoxingScene

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