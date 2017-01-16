На бой Кличко – Джошуа продали более 80 тысяч билетов

Бой пройдет 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли"

На поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии IBF Энтони Джошуа и экс-чемпионом мира Владимиром Кличко продано более 80 тысяч билетов.

Вторая часть билетов была выставлена на продажу днем 16 января и распродана в течение часа.

Напомним, Кличко встретится с Джошуа 29 апреля в Лондоне на арене "Уэмбли". На кону будут стоять титулы IBF, WBA и IBO,