На Эльбрусе ищут американского альпиниста

На горе Эльбрус пропал гражданин США, совершавший восхождение, сообщает Корреспондент со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"В 08:45 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии поступило сообщение, что зарегистрированный альпинист, гражданин США, совершавший восхождение по южному склону горы Эльбрус не вернулся в установленный срок на контрольную точку", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что на поиски отправились восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

В июне 2016 года при восхождении на гору Эльбрус погиб украинский альпинист из Одессы. 54-летнего мужчину не смогли спасти из-за сильного тумана и снегопада.