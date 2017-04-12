На фабрике в Турции прогремел взрыв

Сегодня, 11:31

Пострадали 29 человек, они были госпитализированы с отравлением 

В Турции неспокойно. Фото: AFP
В Турции неспокойно. Фото: AFP

Взрыв произошел на текстильной фабрике в Турции. Инцидент произошел в провинции Текирдаг, расположенной в северо-западной части страны.

В результате пострадали 29 человек. По имеющимся данным, они отравились дымом. Все пострадавшие были госпитализированы.

Причина инцидента пока не установлена.

Ранее стало известно, что в одном из районов города Диярбакыр в мастерской по ремонту полицейской бронетехники прогремел взрыв. В этот момент в помещении проводился ремонт бронемашины полиции. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа.

В результате взрыва пострадали, по меньшей мере, десять человек.
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Источник:

ИТАР-ТАСС

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