На фабрике в Турции прогремел взрыв
Пострадали 29 человек, они были госпитализированы с отравлением
Взрыв произошел на текстильной фабрике в Турции. Инцидент произошел в провинции Текирдаг, расположенной в северо-западной части страны.
В результате пострадали 29 человек. По имеющимся данным, они отравились дымом. Все пострадавшие были госпитализированы.
Причина инцидента пока не установлена.
Ранее стало известно, что в одном из районов города Диярбакыр в мастерской по ремонту полицейской бронетехники прогремел взрыв. В этот момент в помещении проводился ремонт бронемашины полиции. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа.
В результате взрыва пострадали, по меньшей мере, десять человек.
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