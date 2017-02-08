На химзаводе в Валенсии прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел на химическом заводе по переработке хлора в Валенсии, передает AFP.

После взрыва на заводе начался сильный пожар и сильное задымление. Вслед за распространением огня произошли еще несколько взрывов. Три тысячи человек были эвакуированы. О жертвах пока нет информации.



На месте происшествия работают пожарные, место возгорания оцеплено.

Ранее сообщалось, что на одном из предприятий химического концерна BASF в немецком городе Людвигсхафен-ам-Райн произошел взрыв, несколько человек ранены.