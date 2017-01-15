На Кубке Африки футболистам пришлось самим исполнять гимны
Сборные Буркина-Фасо и Камеруна а капелла исполнили гимны перед матчем Кубка Африки
Второму матчу Кубка Африки-2017 предшествовал досадный технический инцидент.
Сборные Буркина-Фасо и Камеруна выстроились в центре поля в ожидании национальных гимнов, но из-за проблем со звуком на стадионе в Либревиле они так и не прозвучали. Подождав некоторое время, команды сами исполнили гимны без музыкального сопровождения.
Африканская конфедерация футбола и оргкомитет принесли всем свои извинения.
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