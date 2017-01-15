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На Кубке Африки футболистам пришлось самим исполнять гимны http://www.segodnya.ua/img/article/7883/54_main.1484476142.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/54_tn.1484476142.jpg Мир Сборные Буркина-Фасо и Камеруна а капелла исполнили гимны перед матчем Кубка Африки

На Кубке Африки футболистам пришлось самим исполнять гимны

Сегодня, 12:28

Сборные Буркина-Фасо и Камеруна а капелла исполнили гимны перед матчем Кубка Африки

Болельщики сборной Камеруна. Фото AFP
Болельщики сборной Камеруна. Фото AFP

Второму матчу Кубка Африки-2017 предшествовал досадный технический инцидент.

Сборные Буркина-Фасо и Камеруна выстроились в центре поля в ожидании национальных гимнов, но из-за проблем со звуком на стадионе в Либревиле они так и не прозвучали. Подождав некоторое время, команды сами исполнили гимны без музыкального сопровождения.

Африканская конфедерация футбола и оргкомитет принесли всем свои извинения.

Кубок Африки-2017: расписание, результаты, таблицы

Кубок Африки, сборная Буркина-Фасо, сборная Камеруна

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СЭ

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