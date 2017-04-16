На марше против Марин Ле Пен во Франции прошли беспорядки – СМИ

Сегодня, 22:55

Во время марша около 50 демонстрантов напали на сотрудников полиции, сообщает французское издание

Французские полицейские (на переднем плане), водомет на основе грузовика (на заднем плане), Париж, демонстрация против Ле Пен. Фото: Twitter
Французские полицейские (на переднем плане), водомет на основе грузовика (на заднем плане), Париж, демонстрация против Ле Пен. Фото: Twitter

Во Франции противники лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, выступающей кандидатом на выборах президента Франции провели акцию протеста. Как сообщает издание Le Parisien, во время марша начались столкновения протестующих с полицией.

Число участников акции протеста издание оценило в 400 человек. Акция прошла на северо-востоке Парижа.

Участие в ней приняли антифашисты, протестующие против крайне правой риторики Ле Пен. Протестующие выкрикивали лозунги о борьбе с фашизмом и солидарности с беженцами.

Во время марша около 50 демонстрантов напали на сотрудников полиции, начав бросать в правоохранителей дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью. В ответ французская полиция использовала слезоточивый газ.

Напомним, ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила о том, что намерена выселять исламских радиквалов из страны.
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Источник:

РБК

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