На марше против Марин Ле Пен во Франции прошли беспорядки – СМИ

Во время марша около 50 демонстрантов напали на сотрудников полиции, сообщает французское издание

Во Франции противники лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, выступающей кандидатом на выборах президента Франции провели акцию протеста. Как сообщает издание Le Parisien, во время марша начались столкновения протестующих с полицией.

Число участников акции протеста издание оценило в 400 человек. Акция прошла на северо-востоке Парижа.

Участие в ней приняли антифашисты, протестующие против крайне правой риторики Ле Пен. Протестующие выкрикивали лозунги о борьбе с фашизмом и солидарности с беженцами.

Во время марша около 50 демонстрантов напали на сотрудников полиции, начав бросать в правоохранителей дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью. В ответ французская полиция использовала слезоточивый газ.

Напомним, ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила о том, что намерена выселять исламских радиквалов из страны.