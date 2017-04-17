На Мосул предложили сбрасывать финики вместо листовок

Иракский чиновник призвал местные власти сбрасывать финики с самолетов на Мосул, чтобы спасти около 300 тысяч жителей города от голодной смерти, передает агентство Anadolu со ссылкой на чиновника.

"Гуманитарная обстановка в осажденном западном Мосуле находится на беспрецедентно низком уровне… Нужно поскорее сбросить финики с самолетов над осажденными районами", — заявил Газван Хамид ад-Давуди, возглавляющий местную комиссию по правам человека.

Чиновник заявил, что сбрасывать финики надо вместо листовок, которые иракские власти используют для информирования населения, поскольку их печать "стоит государству миллионы динаров".

"А финики очень недорогие и доступны в изобилии в Ираке", — добавил чиновник.

По его словам, запасы продовольствия в Мосуле или вот-вот закончатся, или уже закончились. При этом, напомнил ад-Давуди, террористы проблем с продовольствием не испытывают, а страдания выпали на долю мирного населения.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула продолжается с октября 2016 года. С февраля военные продвигаются в западной части города.