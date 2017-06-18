﻿На параде в Лондоне пять гвардейцев потеряли сознание: появилось видео

Во время традиционного парада в Лондоне, приуроченного ко дню рождения королевы Елизаветы II, пять гвардейцев потеряли сознание, передает Корреспондент.net со ссылкой на Sky News.



Отмечается, что на военнослужащих были надеты меховые кивера, в то время как температура в этот день превысила 25 градусов тепла.



"День крайне жаркий, всех (упавших в обморок – ред.) унесли с парада, их осмотрели медики и дали им воды", – прокомментировали инциденты в британской армии. Один из потерявших сознание гвардейцев попал на видео.

Напомним, в прошлом году гвардеец, упавший в обморок во время празднования юбилея Елизаветы ІІ, стал героем множества фотожаб.