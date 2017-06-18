На польско-литовской границе впервые прошли военные учения НАТО по противодействию агрессии РФ

Вчера, 22:15

Учения прошли в так называемом коридоре Сувалки Гэп на отрезке польско-литовской границы длинной 104 км.

 

 

Бэн Ходжес, фото AFP
Бэн Ходжес, фото AFP

Американские и британские войска провели первые крупномасштабные военные учения НАТО на границе между Польшей и Литвой, отрабатывая возможный сценарий, при котором Россия может попытаться отрезать балтийские государства от остальных стран Альянса, передает Reuters.

Учения прошли в так называемом коридоре Сувалки Гэп на отрезке польско-литовской границы длинной 104 км. Если его захватит Россия, то она отрежет от Европы Эстонию, Латвию и Литву.

В течение двух дней вертолеты США и британские самолеты принимали участие в учениях, в которых также действовали войска из Польши, Литвы и Хорватии. Всего к учениям были привлечены 1,5 тыс. военнослужащих.

Командующий Сухопутными войсками США в Европе Бэн Ходжес заявил, что НАТО должно быть готово к возможному нападению. По его словам, Альянс должен отработать противодействие и продемонстрировать, что может поддерживать союзников.

Россия отрицает любые планы вторжения в страны Балтии и заявляет, что НАТО угрожает стабильности в Восточной Европе, наращивая там свое военное присутствие и организуя такие военные учения.

Вместе с тем в НАТО считают, что Москва в сентябре организует еще более масштабные военные учения в России и Беларуси, возможно, с участием 100 тыс. военнослужащих, под кодовым названием "Запад". Власти прибалтийских стран убеждены, что во время этих учений российские войска будут отрабатывать нападение на Сувалки.

Аннексия Россией Крыма в 2014 году изменила планы НАТО, в Альянсе РФ все больше рассматривается как противник. До этого в Прибалтике не было войск других членов НАТО. Теперь в Эстонии, Латвии, Литве и Польше развернуты четыре батальона общей численностью более 4,5 тыс. военнослужащих.
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Источник:

УНИАН

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