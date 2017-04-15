На танках США в Европе меняют камуфляж

В зеленый цвет будут перекрашены более 400 единиц техники, которую США разместили в Европе

На американских танках M1A2 Abrams, переброшенных в Европу, начали менять маскировочный рисунок с "пустынного" на "лесной", сообщает "Корреспондент" со ссылкой на Business Insider.

"Мы красим наши машины, чтобы они лучше сливались с окружающей средой, в которой мы действуем", − заявил капитана армии США Джеймс Ингленд. По его словам, это временная краска, которую можно будет легко смыть.

В зеленый цвет будут перекрашены более 400 единиц техники, которую США разместили в Европе, в том числе бронемашины Bradley и самоходные артиллерийские установки M109A6 Paladin. Машины обеспечения сохранят бежевый цвет.

Портал полагает, что это "небольшое обновление свидетельствует о большом сдвиге в сторону защиты Европы от России".

Напомним, ранее командующий НАТО в Европе Кертис Скапаротти заявил, что необходимо большее количество войск и высокотехнологичных средств наблюдения для противостояния России.

Ранее сообщалось, что США перебрасывают в Европу новейшие истребители-бомбардировщики F-35A Lightning II.