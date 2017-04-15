На вокзале в Вене столкнулись два поезда, несколько вагонов с людьми перевернулись

На железнодорожном вокзале в венском районе Майдлинг столкнулись пригородная электричка и междугородный поезд "Рейлджет", несколько вагонов перевернулись, – сообщает ТАСС со ссылкой на полицию Вены. По последним данным, в результате инцидента пострадали семь человек, все они с травмами были госпитализированы в городские больницы.

В операции по спасению пассажиров участвуют полсотни пожарных, задействован вертолет. Прилегающие к вокзалу улицы и дороги перекрыты. На данный момент из перевернувшихся вагонов спасены 30 человек.

Сейчас вокзал "Вена — Майдлинг", который является одним из важнейших транспортных узлов столицы Австрии, временно закрыт. Как сообщил представитель Австрийских железных дорог Роман Хаслингер, движение поездов приостановлено из-за повреждения контактного поезда. Причины аварии выясняются. Администрация железных дорог организовала штаб для расследования происшествия.

Очевидцы происшествия выкладывают в Сеть фотографии, на которых видны последствия аварии.