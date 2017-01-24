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На Восточное побережье США обрушился мощный шторм: 20 человек погибли http://www.segodnya.ua/img/article/7911/3_main.1485218798.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/3_tn.1485218798.jpg Мир В стране отменили около 570 авиарейсов

На Восточное побережье США обрушился мощный шторм: 20 человек погибли

Сегодня, 02:46

В стране отменили около 570 авиарейсов

На Восточное побережье США обрушился мощный шторм, фото AFP
На Восточное побережье США обрушился мощный шторм, фото AFP

Мощный шторм с проливным дождем и ураганным ветром обрушился на Восточное побережье США. Уже известно как минимум о 20 погибших.

Об этом сообщило агентство Reuters, передает телеканал "112 Украина".

Сообщается, что ветер выворачивал деревья, срывал линии электропередач. Чрезвычайные службы Нью-Йорка сообщали, что его скорость достигала 97 км в час.

В стране отменены около 570 авиарейсов. В некоторых штатах сохраняется угроза наводнения.

Напомним, в Шотландии бушевал ураган "Барбара".  
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