На Восточное побережье США обрушился мощный шторм: 20 человек погибли
В стране отменили около 570 авиарейсов
Мощный шторм с проливным дождем и ураганным ветром обрушился на Восточное побережье США. Уже известно как минимум о 20 погибших.
Об этом сообщило агентство Reuters, передает телеканал "112 Украина".
Сообщается, что ветер выворачивал деревья, срывал линии электропередач. Чрезвычайные службы Нью-Йорка сообщали, что его скорость достигала 97 км в час.
В стране отменены около 570 авиарейсов. В некоторых штатах сохраняется угроза наводнения.
Напомним, в Шотландии бушевал ураган "Барбара".
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