На японской АЭС "Такахама" кран упал на хранилище с ядерными отходами
Кран попалил сильный ветер, обошлось без пострадавших
На японской АЭС "Такахама" произошло ЧП: подъемный кран высотой 112 метров упал на здание, где хранится отработанное ядерное топливо (ОЯТ).
В бассейн с ОЯТ обломки не попали, пострадавших нет. Кран упал из-за сильного ветра, уточняет ТАСС. В бассейне хранилось 259 топливных стержней.
Читайте также: Мусор из префектуры Фукусима начали перевозить в хранилища
Возраст атомных реакторов АЭС "Такахама" превышает 40 лет, и по закону они подлежат демонтажу. Однако летом 2015 года срок эксплуатации двух реакторов было разрешено продлить.
Читайте также: Япония скорбит о жертвах страшного землетрясения и цунами 2011 года
В настоящее время все четыре энергоблока станции, находящейся в префектуре Фукуи, остановлены. Для их перезапуска требуется не только разрешение местных властей, но и одобрение местных жителей.
После аварии на АЭС "Фукусима" антиядерные настроения настолько сильны, что правительство Японии до сих пор не может заручиться согласием жителей на возобновление работы атомной станции.
Вы сейчас просматриваете новость "На японской АЭС "Такахама" кран упал на хранилище с ядерными отходами". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии